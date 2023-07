Lula Marques/ Agência Brasil Tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid





O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informou, por meio de relatório, que Mauro Cid movimentou R$ 3,2 milhões entre julho de 2022 e janeiro de 2023. O Coaf classifica os valores em questão como "imcompatíveis" com o patrimônio com o tenente-coronel.



O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) está preso e é investigado pela Polícia Federal por conta de um esquema de falsificação de cartões de vacina.





As operações financeiras feitas por Cid dividiram-se da seguinte maneira: R$ 1,4 milhão em movimentações de débito e R$ 1,8 milhão em crédito, de acordo com informação divulgada pelo jornal O Globo. Ele recebe um salário bruto de R$ 26.239 mil por ser um militar da ativa.

No dia 12 de janeiro deste ano, por exemplo, o tenente-coronel enviou recursos no valor de R$ 367.374 aos Estados Unidos. A data em questão coincide com o período que tanto Cid como Bolsonaro estavam no território norte-americano.

Quem é Mauro Cid?

Mauro Cesar Barbosa Cid, tem 44 anos e é natural de Niterói (RJ). Ele tem mais de 20 anos de Exército e concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras em 2000, além de realizar diversos cursos da carreira militar. Seu objetivo era se tornar general, assim como seu pai, o general da reserva Mauro Cesar Lourena Cid.

Lourena Cid foi um colega de Jair Bolsonaro nas turmas de cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras (Aman), em Resende, na década de 1970.

Prisão

No dia 3 de maio, o tenente-coronel foi preso pela PF suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. A corporação investiga a possibilidade da falsificação das carteiras de vacinação de Bolsonaro, sua filha Laura, Mauro Cid, a esposa e a filha.