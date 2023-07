Reprodução Deputado federal Aécio Neves





Aécio Neves, ex-candidato tucano à Presidência da República, comemorou sua absolvição das acusações de corrupção passiva relacionadas às gravações do empresário Joesley Batista, em 2017. Em entrevista ao GLOBO, o deputado federal afirmou estar feliz com a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que o inocentou. O parlamentar pretende reorganizar e reestabelecer o PSDB como uma alternativa política de centro e defende que o partido se posicione claramente como oposição ao governo Lula (PT).

Aécio declarou que sofreu perseguição política por parte de integrantes do Ministério Público Federal, incluindo o ex-procurador-geral Rodrigo Janot e sua equipe. Ele acredita que sua absolvição comprova a farsa que o prejudicou e o impediu de seguir com seu projeto de centro reformista em 2014.

O deputado disse que a decisão do TRF-3 o deixa motivado para ajudar a construir um novo caminho político. Ele enfatizou a importância de um projeto de centro no Brasil, afirmando que o país não merece viver em uma dicotomia de radicalismo dos extremos, representados pelo bolsonarismo e lulismo.

Sobre o PSDB, Aécio elogiou o presidente do partido, o governador gaúcho Eduardo Leite, mas relatou a necessidade de um posicionamento de oposição mais efetivo. Ele defendeu que a sigla seja claro em seu papel de oposição ao governo do PT, sem se negar a votar em questões importantes, como a reforma tributária e os avanços do Bolsa Família.





Aécio Neves pensa em ser candidato a presidente

Aécio Neves não descartou a possibilidade de ser candidato à presidência novamente, mas pontuou que essa decisão será definida pelas circunstâncias e o momento político. Ele reitera que a absolvição o coloca em condições de contribuir para um projeto político de centro no Brasil.

O deputado tucano também comentou sobre o bolsonarismo e apontou que o ex-presidente cometeu equívocos importantes. Ele ressaltou as diferenças entre sua situação e os processos de Lula, já que foi absolvido das acusações que enfrentou. Contudo, Aécio criticou a atuação de setores do MPF e da Justiça com objetivos políticos que prejudicaram o Brasil.

“Eu fui absolvido das acusações, é diferente (da situação de Lula). Mas que nós tivemos no Brasil setores do MPF e da Justiça agindo com objetivos políticos é muito claro. Três dos nomes que provavelmente disputaram as eleições em 2018 eram o presidente Lula, o então presidente Temer e eu, como candidato que havia disputado em 2014 e era natural que disputasse. Curiosamente, os três foram atacados por setores do Ministério Público e quem perdeu com isso foi o Brasil. A história ainda vai registrar isso”, concluiu.