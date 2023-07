Reprodução Fernando Holiday vai se filiar ao PL





A filiação de Fernando Holiday ao PL, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem gerado controvérsias e reações distintas no cenário político. Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro pelo partido Republicanos e filho do ex-presidente, se manifestou publicamente contra a decisão do político paulistano em se filiar ao PL com o apadrinhamento de seu pai.

Na semana passada, o vereador de São Paulo anunciou sua intenção de se juntar ao PL com o suporte de Jair Bolsonaro. O ex-membro do MBL (Movimento Brasil Livre), junto com o grupo, apoiou o ex-presidente no segundo turno das eleições de 2018. No entanto, as divergências se acentuaram durante a pandemia, culminando em um rompimento entre o movimento e o capitão da reserva.

Holiday foi crítico de Bolsonaro em diversas ocasiões, chegando a se referir a ele como "jumento" e deixando claro que não o apoiaria nas eleições de 2022. Entretanto, o cenário mudou quando o político não conseguiu ser eleito deputado federal. Em uma guinada surpreendente para o bolsonarismo, o parlamentar passou a apoiar o ex-mandatário no segundo turno, tornando-se um bolsonarista.

Apesar de sua nova posição política, a decisão de se filiar ao PL com o apoio de Jair Bolsonaro tem dividido até mesmo os apoiadores do ex-presidente. Carlos Bolsonaro, em uma postagem nas redes sociais, utilizou a palavra "surreal" ao comentar a notícia da filiação de Holiday ao partido.





Em sua defesa, Fernando Holiday ressaltou que possui discordâncias com Jair Bolsonaro, mas considera a adesão ao bolsonarismo como uma forma de combater o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, ele também já criticou o MBL, afirmando que o grupo não está empenhado em ser uma oposição efetiva ao Partido dos Trabalhadores.

A filiação do vereador acontecerá nesta terça-feira (25). Bolsonaro confirmou que estará presente no evento, se encontrando com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).