O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou trocas em cargos de liderança das Forças Armadas e promoveu dez militares. As ações foram publicadas em edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (26).

Nessa terça (25), Lula se encontrou com o ministro da Defesa, José Múcio, e com os três comandantes militares para falar sobre as promoções de futuros oficiais generais, almirantes e brigadeiros.

Os indicados foram escolhidos na última reunião do Alto Comanda, mas ainda precisavam do aval do mandatário para que as mudanças fossem oficializadas. As alterações passam a valer a partir de 31 de julho, conforme o documento.

Veja, abaixo, as mudanças no Exército publicadas no DOU de hoje:

O general Flavio Marcus Lancia Barbosa foi nomeado ao cargo de Comandante Logístico, deixando o de Chefe de Educação e Cultura do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;

O general Flavio Mayon Ferreira Neiva foi nomeado para exercer o cargo de Subcomandante Logístico, deixando o de Chefe de Coordenação de Operações Logísticas;

O general Ulisses Mesquita Gomes foi nomeado para exercer o cargo de Chefe de Coordenação de Operações Logísticas, deixando a Secretaria-Geral do Exército;

O general Rogério Cetrim de Siqueira foi nomeado ao cargo de Comandante da 7ª Região Militar, ficando exonerado do cargo de Diretor de Obras de Cooperação;

O general Guilherme Langaro Bernardes foi nomeado ao cargo de Diretor de Obras de Cooperação, deixando o de Comandante do 1º Grupamento de Engenharia;

O general Alessandro da Silva foi nomeado ao cargo de Comandante do 1º Grupamento de Engenharia, deixando o de Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste;

O general Marco Aurélio Baldassarri foi nomeado ao cargo de Chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Leste, deixando o posto de Comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada;

O general Jason Silva Diamantino foi nomeado ao cargo de cargo de Diretor de Contabilidade;

O general Eron Pacheco da Silva foi nomeado ao cargo de Chefe de Material;

O general Talmo Evaristo do Nascimento foi nomeado ao cargo de Comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Mudanças na Marinha:

Vice-almirante Sílvio Luís dos Santos para exercer o cargo de Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada;

Vice-almirante Augusto José da Silva Fonseca Junior para exercer o cargo de Comandante do 5º Distrito Naval;

Vice-almirante Rogerio Pinto Ferreira Rodrigues para exercer o cargo de Diretor de Aeronáutica da Marinha;

Contra-almirante Emerson Gaio Roberto para exercer o cargo de Comandante da Força Aeronaval;

Contra-almirante Ricardo Jaques Ferreira para exercer o cargo de Secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar;

Contra-almirante Ricardo Lhamas Guastini para exercer o cargo de Diretor de Assistência Social da Marinha.

Oficiais promovidos:

Francisco Carlos Machado Silva, ao posto de General de Exército;

Edson Massayuki Hiroshi, ao posto de General de Divisão Combatente;

Luiz Duarte de Figueiredo Neto, ao posto de General de Brigada Combatente;

Eron Pacheco da Silva, ao posto de General de Brigada Combatente;

Talmo Evaristo do Nascimento, ao posto de General de Brigada Combatente;

Jason Silva Diamantino, ao posto de General de Brigada Intendente;

Alexandre Rabello de Faria, ao posto de Almirante de Esquadra, do Corpo da Armada;

Rogerio Pinto Ferreira Rodrigues, ao posto de Vice-Almirante, do Corpo da Armada;

Carlos André Coronha Macedo, ao posto de Vice-Almirante, do Corpo da Armada;

Ricardo Lhamas Guastini, ao posto de Contra-Almirante, do Corpo da Armada.