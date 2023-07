Marcelo Stuckert/Divulgação Lula e Alckmin ao lado de Carlos Siqueira





O presidente do PSB, Carlos Siqueira, teve uma reunião com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nesta sexta-feira (21). O encontro ocorreu em meio a desentendimentos entre o governo Lula e os partidos já integrantes da base aliada, devido às negociações do presidente da República com o Centrão.

Em entrevista à GloboNews, Siqueira demonstrou sua discordância com acordos envolvendo ministérios com o Centrão. Para ele, o sistema político brasileiro está desgastado, e esse tipo de aliança não é o caminho adequado.

"Eu discordo completamente da ideia de se fazer um acordo através de ministério com o Centrão. O sistema político brasileiro está profundamente desgastado, é um sistema que nos gerou uma situação que nós vivemos", declarou.

Siqueira destacou a importância do PSB na campanha eleitoral que levou Lula à vitória nas eleições presidenciais, já que a sigla conta com Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Ele defende que o partido merece manter os espaços que lhe foram oferecidos no governo.

"Achamos importante que o PSB mantenha os espaços que lhe foram oferecidos, porque o PSB não foi apenas importante durante a campanha eleitoral, o impacto resultado das eleições, mas o PSB também joga um papel importante no próprio governo e vai continuar jogando", afirmou.

No entanto, Carlos Siqueira ressaltou que, caso Lula deseje fazer mudanças no governo, ele tem a prerrogativa de fazê-las. Ele enfatizou a relevância dos quadros do partido nas funções que ocupam e que, até o momento, não há garantias sobre as mudanças ministeriais.

"Se o presidente Lula desejar fazer uma mudança, ele tem todos os poderes para fazer isso, que faça, até agora não disse nada sobre essa mudança e, portanto, nós não estamos dando isso como seguro, porque, na verdade, todos que estão lá para nós do Partido Socialista Brasileiro são importantíssimos, jogam um papel muito estratégico nos postos que ocupam, são quadros excepcionais no nosso partido que o governo deveria, inclusive, agradecer por tê-los como ministros”, falou.





Lula e mudanças em ministérios

No último dia 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que "tem ministros que não são trocáveis" e que a ministra da Saúde, Nísia Trindade, não deixará o cargo. Partidos do Centrão têm interesse em assumir a pasta, em troca da ampliação da base do governo no Congresso.

Lula também ironizou especulações de que fará novas substituições no primeiro escalão do governo, citando que "já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar".