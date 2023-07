Reprodução O ex-deputado Daniel Silveira

O advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), Paulo Faria, informou nas redes sociais que uma campanha de arrecadação de fundos foi aberta para o “custeio de alimentos e contas básicas da família” do ex-parlamentar. Silveira está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro, por incitar ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) desde fevereiro de 2023, quando o indulto concedido por Jair Bolsonaro (PL) foi julgado inconstitucional pela Suprema Corte.

Paulo Faria explica que pediu permissão ao ex-deputado, visto que suas contas estão bloqueadas desde a prisão. O advogado, porém, diz que Daniel Silveira “está passando por dificuldades inimagináveis” e conta, hoje, com a “ajuda de alguns poucos amigos”. Segundo a defesa, os depósitos, a serem feitos em uma conta em nome do advogado e cedida ao ex-parlamentar, visam “resgatar o mínimo de dignidade”.

1. VAMOS DEVOLVER DIGNIDADE AO NOSSO HERÓI DANIEL SILVEIRA E SUA FAMÍLIA?

Doe qualquer valor na chave pix:

ajudedanielefamilia@gmail.com

Por estar preso ilegalmente e com tudo bloqueado, e sem nada, Daniel está passando por dificuldades inimagináveis, atingindo em cheio ... 👇 pic.twitter.com/6sl7a3QX1t — DR. PAULO FARIA 🇧🇷🇧🇷 (@drpaulofaria22) July 18, 2023