Ricardo Stuckert/PR - 17.07.2023 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante sessão de abertura da III Cúpula CELAC-UE

Esta terça-feira (18) é o último dia da Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE), que acontece em Bruxelas, na Bélgica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a agenda oficial de hoje com um café da manhã com lideranças progressistas às 8h (3h do horário de Brasília).

A sessão plenária da III cúpula teve início às 4h30 do horário de Brasília.

Depois, às 5h30, o mandatário se encontrou com o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, à margem da sessão plenária. Às 6h30, ele também se reúne com o chanceler da Áustria, Karl Nehammer.

Apesar da viagem internacional, sua live semanal, chamada de "Conversa com o Presidente" não foi desmarcada e está prevista para as 8h, segundo a agenda oficial.

A partir das 10h15, Lula se encontra com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e seu último compromisso é às 11h, quando se reúne com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

Lula está em Bruxelas desde domingo (16) para participar da cúpula que reúne países da Celac e da UE. As reuniões entre os líderes dos blocos, que contam com 60 países, acontecem até esta terça-feira (18). O presidente deve retornar a Brasília na manhã de quarta (19).