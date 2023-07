Divulgação Daniela Carneiro deve assumir vice-liderança do governo na Câmara, diz Padilha

A ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro garantiu que apoiará Lula na retomada de seu cargo como deputada federal e aproveitou para fazer críticas veladas ao orçamento do ministério. Daniela disse que a pasta está ‘sucateada’, mas reafirmou que sairá de cabeça erguida.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ex-ministra afirmou que o Ministério do Turismo tem “a menor estrutura e orçamento desde a criação”. Ela, porém, ressaltou entregas ‘importantes’ enquanto esteve à frente da pasta.

“Saio como entrei, com a cabeça erguida, sabendo que, apesar do cenário adverso, um ministério sucateado, com a menor estrutura e o menor orçamento desde a sua criação, consegui juntamente com uma equipe técnica comprometida e aguerrida, realizar entregas importantes para o turismo brasileiro”, afirmou.

“Ressalto aqui as iniciativas voltadas para qualificação, inclusão e acessibilidade. Destaco a atualização de 'Guias de como atender bem' a pessoas com deficiência, idosos, LGBTQIA+”, concluiu.

Daniela deixou o cargo na terça-feira (13) após a pressão do União Brasil. O partido disse não ter se sentido “representado” no Planalto, principalmente após o pedido de desfiliação da ex-ministra do cargo devido a uma disputa de poder no diretório da legenda no Rio de Janeiro.

Para o lugar de Daniela, o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) assumirá o comando da pasta. A troca foi confirmada pelo Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (14).

A ex-ministra irá retornar ao seu mandato de deputada federal, onde deve assumir uma posição de vice-líder de governo. Ela disse que manterá seu apoio à Lula e atuará para aprovar pautas importantes para o Palácio do Planalto.