Reprodução / Instagram - 09.07.2023 Deputado Eduardo Bolsonaro usou aniversário para divulgar 'kit festa' com rosto do pai

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou a data do aniversário, que é comemorado nesta segunda-feira (10), para divulgar um 'kit festa' estampado com o rosto de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Hoje, o parlamentar completa 39 anos e, nas redes sociais, compartilhou fotos dele e da família caracterizados com as peças que vêm no kit. Além disso, nas fotos, é possível ver uma mesa de doces montada com os dizeres "Parabéns, Duda!", também enfeitada com o tema.

No site oficial da loja que o deputado divulgou nas redes, a Bolsonaro Store, o kit com os produtos personalizados é vendido por R$ 149,90 e conta com:

1 topo de bolo

1 chapeuzinho

1 painel tamanho 100x70cm

7 unidades de enfeite de bolo

25 unidades de topo de doce

30 unidades de porta docinho

Polêmicas

Durante manifestação na Esplanada dos Ministérios promovida por um grupo armamentista nesse domingo (9), Eduardo Bolsonaro subiu em um carro de som e defendeu alterações na legislação relacionadas ao porte de armas. Na ocasião, ele também atacou professores, comparando-os a traficantes.



"Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças", afirmou.

"Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez, até, o professor doutrinador seja pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo o tipo de relação", continuou.

Após a repercussão da fala, o ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou contra as declarações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dizendo ter determinado que a Polícia Federal investigue as falas.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) disse que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara e a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) disse ter entrado com uma ação na Procuradoria-Geral da República (PGR).