'Esse insulto a todos os professores brasileiros não pode ficar impune!', disse Boulos nas redes sociais.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), disse que acionará o Conselho de Ética da Câmara contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) após fala em manifestação na Esplanada.

Além de apontar que entrará com a representação, Boulos se pronunciou sobre o ocorrido no Twitter: "URGENTE! Vamos entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Eduardo Bolsonaro. Esse insulto a todos os professores brasileiros não pode ficar impune!".

Neste domingo (9), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma manifestação promovida por um grupo armamentista em que disse que “não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas”.

“Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas”



Essa fala de Eduardo Bolsonaro deixa clara sua ignorância e mau-caratismo. São falas como essa que contribuem para que o Brasil seja um dos países que menos valoriza seus professores. Nojento! pic.twitter.com/GIH6uhp4uT — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) July 10, 2023