O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta sexta-feira (7), com Arthur lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, e parlamentares líderes partidários. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada.



A reunião, que durou cerca de uma hora, não estava na agenda do chefe do Executivo Federal e aconteceu após aprovação tando da reforma tributária, como o PL que modifica regras dos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf).





Nas suas redes sociais, o petista publicou uma foto ao lado dos 19 políticos que estiveram presentes no encontro e afirmou que agradeceu os deputados pelas votações que foram realizadas nesta semana.

"Me encontrei com o presidente da Câmara, @ArthurLira_, e representantes dos deputados no final desta tarde de sexta, para agradecer pelas importantes votações da semana. Projetos importantes não para mim ou para o governo, mas para o Brasil", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

A votação relacionada à reforma dos impostos brasileiros e também a que está ligada ao Carf seguirão agora para análise do Senado Federal e favoressem os interesses do governo de Lula.