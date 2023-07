Reprodução Jair Bolsonaro sem camisa





A foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) sem camisa após ficar inelegível por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) enfureceu a direção do PL, principalmente Valdemar Costa Neto. O episódio queimou ainda mais Fabio Wajngarten dentro do Partido Liberal.

A informação inicial foi dada pelo Portal G1 e confirmada pela coluna Panorama, do Portal iG – Último Segundo.

Na semana passada, a Corte Eleitoral condenou Bolsonaro a oito anos de inelegibilidade por abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicações estatal. Claro que a condenação irritou a ala mais radical do bolsonarismo.

Fabio Wajngarten então sugeriu que o ex-presidente fizesse uma sessão de fotos para mexer com sua base eleitoral, principalmente porque as imagens mostrariam a cicatriz da facada que o capitão da reserva levou na campanha das eleições de 2018.

A foto de Bolsonaro sem camisa repercutiu, mas de forma negativa. Opositores passaram a fazer memes e a imagem foi muito criticada pelos jornalistas. O “tiro saiu pela culatra”, chegou a dizer aliados mais moderados do ex-presidente.

Quem não gostou nem um pouco disso foi Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ele lembrou que há um plano para que o ex-chefe do Executivo federal se coloque como um político moderado e não faça enfrentamentos ou provocações aos ministros do STF e TSE.

Porém, na avaliação do cacique político, a foto era de muito mau gosto e poderia ser interpretada como uma ironia ao que foi decidido pela Corte Eleitoral.

Além disso, Valdemar reclamou de não ter sido consultado em relação às produções das fotografias. “O Wajngarten gosta de posições e ações radicais midiaticamente falando. Ano passado, foi ele quem colocou ‘gasolina’ no ex-presidente. O PL quer um Bolsonaro mais light, porque isso quase o levou a vitória contra o Lula”, falou um membro do partido.

Fabio Wajngarten se queimou

Fabio Wajngarten era o favorito de Bolsonaro para ser vice na chapa de Ricardo Nunes ou de algum nome que vai representar o bolsonarismo na corrida eleitoral da cidade de São Paulo no ano que vem.

Porém, Valdemar e a direção municipal do PL nunca gostaram da ideia. Eles querem uma figura mais moderada para estar ao lado de Nunes, porque lideranças do partido não querem lançar uma candidatura própria.

Com as fotos, Wajngarten foi praticamente descartado pelos caciques da sigla na capital paulista. Valdemar também avisou que não quer o bolsonarista na chapa.

Só que Bolsonaro pediu cautela a todos e insistirá na indicação de Wajngarten.





Siga o perfil geral do Portal iG e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.