O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (4) que o ex-presidente Jair Bolsonaro “mentia 11 vezes por dia”. A fala ocorreu em discurso realizado no anúncio da retomada das obras na Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), em Foz do Iguaçu.

O chefe do Executivo federal criticou os políticos que não falam a verdade para a população. “Quando você chegar numa cidade, pergunte: ‘prefeito, a educação aqui é boa?’. Ele vai dizer que é ótima. O governador também dirá que é ótima. Eles também vão dizer que a saúde é boa. Mas será que eles usam as coisas que dizem que são boas? É isso que temos que mudar no Brasil”, comentou.

“As pessoas precisam entender que ninguém escolheu ser pobre, porque ninguém quer ser pobre, comer mal ou morar na rua. Achar que pobre não gosta de coisa boa? Não! A gente tem orgulho também. Nós queremos que as nossas crianças andem bem vestidas, que elas comam bem, que possam passear aonde elas quiserem. Esse é o país que temos que construir, por isso temos que sonhar e sonhar grande. Esse país é gigante, basta a gente querer”, acrescentou.

Na sequência, ele acusou Bolsonaro de mentir aos brasileiro no período em que ocupou o cargo de presidente.

“Vocês não tinham um cidadão como presidente [Bolsonaro] que mentia 11 vezes por dia? Mentia, destilava ódio, ofensas todo dia, não gostava de mulher, trabalhador, pobre, negro, índio, da floresta, de ninguém. Só gostava dele e do pessoal dele [...] Nunca vi tanto ódio nesse país como nos últimos dias, isso contaminou muita gente. Tem gente que entra no elevador e não dá nem bom dia para o vizinho. É preciso purificar essa gente para voltar a ter fraternidade e amor no coração”, discursou.

O chefe do Executivo federal também afirmou que os brasileiros precisavam voltar a sonhar para construir um país mais justo e melhor. Ele destacou a importância dos jovens participarem do debate político para que o Brasil avançasse em diversos aspectos, como educação e saúde.

Ele declarou no seu discurso que, quando a juventude não participa da discussão dos principais assuntos do país, pessoas “más intencionadas” aparecem.

“Sabe por que estou animado? Porque, todo santo dia, levanto pensando em coisa positiva. Não acordo com ‘ah, presidente, é difícil fazer isso’. Quem disse que é difícil? Vamos tentar. Jovens, pelo amor de Deus, eu sei que induzem vocês a não gostarem de política, porque dizem que político é bandido e corrupto. Porém, quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro”, falou Lula.

Lula e o evento

O presidente Lula assinou na tarde de hoje o termo de cooperação técnica para a retomada das obras da Unila. O trabalho será financiado pela Itaipu.

A previsão é que as obras, que estavam paradas desde 2014, custem cerca de R$ 600 milhões.





