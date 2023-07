Agência Brasil Sepúlveda Pertence morreu nesse domingo (2)

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence será velado nesta segunda-feira (3) pela manhã. Ele morreu na madrugada deste domingo (2) após passar quase duas semanas internado no Hospital Sírio Libanês.

O velório dele será realizado no Salão Branco do STF, a partir das 10h. Autoridades da República e alguns nomes da área jurídica devem comparecer ao funeral.

O enterro está marcado para 16h30 no Cemitério Campo da Esperança, na Ala dos Pioneiros, em Brasília.

A causa da morte não foi divulgada pelo hospital onde ele estava internado, mas, em nota de pesar, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, escreveu que teria sido por "insuficiência respiratória".

"Em nome do Supremo Tribunal Federal, lamento profundamente o falecimento do Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, na madrugada deste domingo (2), aos 85 anos, em razão de insuficiência respiratória", escreveu Weber, dizendo que ele foi um dos "mais brilhantes juristas do país".

Nas redes sociais, autoridades prestaram homenagem ao ex-magistrado. Nomes como o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e do ministro Luís Roberto Barroso lamentaram a morte de Pertence.