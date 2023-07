Reprodução / Rádio Gaúcha - 29.06.2023 Lula nega que tenha havido corrupção na Copa de 2014

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (1º) que denúncias de corrupção em estádios da Copa do Mundo de 2014 não foram provadas.



Reunido com as jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Futebol no estádio Mané Garrinha, em Brasília (DF), Lula estava comentando sobre a possibilidade do país sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, quando relembrou as acusações relacionadas a 2014.

"Em 2014 eu fiquei frustrado, porque nós conseguimos trazer a Copa do Mundo aqui no Brasil, e 2013 foi um inferno nesse país. E a Copa do Mundo foi banalizada, porque nem os patrocinadores divulgavam a Copa do Mundo correto, foi a Copa do Mundo em um clima muito negativo. Tudo se dizia que tinha corrupção nos estádios, tudo. E não se provou corrupção em nenhum estádio. Já faz 10 anos que houve a Copa do Mundo e nenhum estádio foi provado que teve corrupção, mas as denúncias aconteceram", disse Lula.



Nos anos posteriores à Copa de 2014, diversas investigações sobre casos de corrupção envolvendo a construção de estádios foram realizadas no Brasil. Ministério Público, o Judiciário e Tribunais de Conta chegaram a indicar superfaturamento e corrupção nas construções.

Futebol feminino



No encontro com as jogadoras, Lula disse que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode contar com o governo para avançar nas negociações sobre o país ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Além do Brasil, estão na disputa a África do Sul, uma candidatura tripla composta por Bélgica, Holanda e Alemanha, e uma dupla formada por Estados Unidos e México.



Segundo Lula, esta Copa seria "mais fácil", já que os estádios já estão construídos. "Então, a Copa do Mundo não vai trazer muito gasto. Serão apenas investimentos necessários para melhorar vias públicas, facilitar a chegada aos estádios", disse o presidente.