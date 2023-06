Wagner Lopes/Casa Civil Rui Costa e Flávio Dino em coletiva nesta quarta-feira

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou nesta segunda-feira (28) que a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficará a cargo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A declaração foi dada em coletiva de imprensa ao lado do ministro da Justiça, Flávio Dino.

A segurança do petista será feita de forma híbrida, ou seja, contará com a participação de civis, militares e policiais. O novo formato passará a valer em julho.

“Conforme tinha sido previsto, de forma consensual e harmônica, o presidente arbitrou pelo modelo híbrido, onde vão trabalhar tanto a equipe do GSI como a da Polícia Federal para garantir a segurança do presidente, do vice-presidente e dos seus respectivos familiares”, disse Costa.

Desde janeiro, a segurança presidencial estava a cargo de uma secretaria sob o comando da Polícia Federal. Após os ataques de 8 de janeiro, Lula optou por seguir com agentes da PF em sua equipe.

A medida causou desconforto entre os militares, que pleitearam a retomada da segurança presidencial.

Segundo Dino, Lula e Geraldo Alckmin serão responsáveis por escolher os profissionais que vão compor as equipes de segurança. Eles ainda poderão solicitar a inclusão de policiais civis e militares de estados.

“Caberá ao presidente ao vice-presidente. Haverá militares, haverá policiais federais, eventualmente policiais de estados. É híbrido o modelo aprovado. O GSI terá caráter militar e civil ao mesmo tempo”, disse.