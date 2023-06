redacao@odia.com.br Nísia Trindade, ministra da Saúde

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, negou qualquer sinalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em fazer trocas na pasta. A declaração foi dada nesta quarta-feira (28), em entrevista à GloboNews.

Nísia disse que o petista sinaliza a importância do seu trabalho no ministério. Ela ressaltou que tem intensificado o trabalho com outros ministérios.

"Toda sinalização do presidente Lula é no sentido de perceber a importância do trabalho que está sendo realizado sob minha coordenação pelo Ministério da Saúde", afirmou.

“Trabalho com forte aspecto interministerial. Tenho trabalhado muito a transversalidade, tenho noção que a saúde depende de muitas outras políticas públicas”, concluiu.

Nísia Trindade é alvo de cobranças do Centrão, que quer indicar parlamentares para a pasta. Partidos, como o União Brasil, tentou articular a saída da ministra, mas obteve resposta negativa de Lula.

Na avaliação do petista, Nísia faz bom trabalho à frente do ministério e não quer ceder às pressões da legenda para obter apoio no Congresso Nacional. Lula ainda a vê como um potencial para reduzir a imagem problemas na imagem da pasta provocadas pelo governo de Jair Bolsonaro (PL).

O petista cogita, então, negociar com os partidos para remanejar as vagas na Saúde para o segundo escalão.