TV Brasil - 27.06.2023 Presidente Lula é entrevistado por Marcos Uchoa no programa Conversa com o Presidente, no Palácio do Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai criar um programa que liste as terras improdutivas nos estados para que elas sejam mapeadas e direcionadas às pessoas sem terra que querem trabalhar, a fim de evitar invasões.

"Vamos fazer uma prateleira das chamadas terras improdutivas desse país e terras devolutas, em que a gente possa fazer assentamento agrário para quem quiser trabalhar no campo sem precisar brigar com ninguém", afirmou, durante live semanal nesta terça-feira (27).

Na ocasião, o mandatário citou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para justificar a articulação do projeto. "Por que temos que esperar o movimento invadir?", questionou.

“Faz um convênio com as secretarias dos estados que cuidam da terra, cada estado e apresenta à União um banco de terra disponível. Em vez de as pessoas invadirem, a gente oferece, organiza. Essa é uma novidade que eu não pensei no primeiro e segundo mandato. Pensei agora e nós vamos fazer”, afirmou.

Ele disse que a sugestão foi dada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para que o governo tome uma ação antes das invasões e ocupações de terra pelo MST.

Na primeira edição do "Conversa com o Presidente", realizado no Planalto, Lula já havia mencionado o tema e disse que "não precisa mais invadir terra".

Reforma agrária

Após diversas ocupações do MST nos primeiros meses do governo, Lula afirmou, no início do mês, que quer fazer uma reforma agrária para o assentamento das terras improdutivas.

Em live nas redes sociais, Lula também garantiu que o MST não vai mais precisar invadir propriedades e que não será necessário ter guerra para que possam ocupar essas propriedades.

“Vamos fortalecer a pequena e média propriedade, vamos fortalecer o agronegócio, vamos continuar fazendo reforma agrária, porque aonde precisar assentar, vamos assentar. E é uma coisa importante. Eu disse para o Paulo Teixeira (ministro do Desenvolvimento Agrário) esses dias: não precisa mais invadir terra. Se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o Incra, o Incra comunica o governo quais são as terras improdutivas que existe em cada estado brasileiro e a partir dai vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. Precisa ter é competência e capacidade de ocupação”, disse o chefe do Executivo na ocasião.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.