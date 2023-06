Reprodução TV Senado Ex-comandante da PM-DF, Jorge Eduardo Naime, durante depoimento na CPMI dos atos antidemocráticos

O ex-chefe de operações da Polícia Militar de Brasília, Jorge Eduardo Naime, revelou que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) emitiu um alerta, na manhã de 8 de janeiro, sobre possíveis invasões de prédios públicos.

Ele alegou que às 10h da manhã do dia 8, a Abin informou, "claramente", que havia confirmação de invasões em prédios públicos, e isso foi relatado no relatório e que "naquele momento tinha que ter se acionado o gabinete de gestão de crise".

Segundo Naime, no dia 8 de janeiro ele estava de folga e que só foi acionado a voltar ao trabalho no domingo (8) às 16 horas. Quem comandava a PM era o então subcomandante geral, coronel Klepter Rosa Gonçalves, que foi posteriormente nomeado a comandante geral da corporação pelo interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli.

O ex-comandante afirma também que havia um grupo no Whatsapp onde estariam sendo compartilhadas informações de inteligência da Abin com então, comandantes da segurança pública, mas mesmo diante do alerta não houve mobilização.

A ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF Marília Ferreira Alencar assumiu o cargo de subsecretária de Inteligência através de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, que estava preso em Brasília mas hoje responde em liberdade.

Vale lembrar que o secretário de segurança do Distrito Federal à épocaAnderson Torres, havia saído de férias logo após ser nomeado ao cargo.

"Ao não compartilhar essas informações, eles privaram os comandantes que estavam no grupo. Eles cegaram toda a parte operacional. Ou as unidades de inteligência não informaram seus superiores, ou tiveram as informações às 10h da manhã e não tomaram providências", ascrescentou.

Naime também disse que Polícia Militar não tem jurisdição dentro das Esplanda dos Ministérios e que para o comando pudesse atuar nas sedes dos Três Poderes precisariam necessariamente de autorização superior -- no caso da subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública ou de Anderson Torres, que não estava em Brasília.

"Se essa informação chegou ao nível de secretário e comandante-geral, eles não tomaram as medidas necessárias, ou as unidades de inteligência não transmitiram essas informações. É estranho ter uma informação tão precisa e o secretário nem sequer acionar o Gabinete de Crise", questionou.

