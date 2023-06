Reprodução TV Senado Ex-comandante da PM-DF, Jorge Eduardo Naime, durante depoimento na CPMI dos atos antidemocráticos

A cúpula da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro decidiu reexaminar o atestado médico do coronel Jorge Eduardo Naime, que apresentou o documento nesta segunda-feira (26). Mesmo assim, o coronel decidiu esclarecer aos questionamentos dos integrantes da comissão.

Nesta tarde, Naime passou por uma análise da junta médica do Senado, já que o atestado apresentado por ele à comissão foi assinado por um psiquiatra particular.

"Ação da PM nos acampamentos [em Brasília] sempre foi limitada pelas Forças Armadas", disse o coronel.

No registro informa que o ex-chefe do departamento de operações da PM do Distrito Federal sofre de transtorno misto de ansiedade, depressão e transtorno de adaptação.

Na sexta-feira (23), a defesa do ex-comandante já havia solicitado ao STF que ele fosse convocado como investigado, para ter o direito ao silêncio garantido.

Além disso, pediu para que ele não fosse obrigado a comparecer ao depoimento e, caso resolvesse comparecer, pudesse estar acompanhado de seus advogados.

