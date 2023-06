Reprodução/Itatiaia/ALMG Arlen Santiago (Avante) e Macaé Evaristo (PT)

O deputado estadual Arlen Santiago (Avante-MG) elogiou, na última quarta-feira (21), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), pela nomeação do secretário de Educação, Igor de Alvarenga, a quem chamou de “afrodescendente efetivo”. A deputada Macaé Evaristo (PT-MG), ex-secretária de Educação de Minas Gerais, rebateu o parlamentar na Assembleia Legislativa, e disse que “o racismo nunca nos escapa”. Alvarenga participava da sessão para prestar contas a respeito de seu trabalho.

“A gente tem de cumprimentar o governador Zema”, disse Santiago. “Ele pegou um afrodescendente efetivo e deu a ele um dos maiores cargos do Estado; e você está se saindo muito bem nisso", emendou o parlamentar. "A coragem do governador Zema de colocar uma pessoa efetiva da área da Educação Básica; coragem até para enfrentar a lacração, parabéns”, complementou o deputado.

Da oposição, Macaé Evaristo acusou o colega da Casa de racismo e retomou o termo “coragem” utilizado pelo deputado: “Quando uma pessoa negra ocupa um cargo de gestão, a todo momento as pessoas precisam relembrar isso ou dizer que é preciso ter coragem”, disse. “Não precisa ter coragem; tem muito professor negro muito competente, como em todas as áreas”, apontou Evaristo. “É reconhecimento a uma atribuição e a uma competência”, reiterou a deputada, líder do projeto Estatuto da Igualdade Racial.

