O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração um pouco inusitada nesta sexta-feira (23) durante um evento realizado pelo Partido Liberal (PL) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Bolsonaro afirmou que não descarta a possibilidade de se candidatar a vereador nas próximas eleições municipais, que ocorrerão no próximo ano.

O ex-presidente da República enfrenta um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) que pode resultar em sua inelegibilidade por oito anos. Ainda assim, ele destacou que não vê nenhum problema em concorrer a um cargo de vereador, e isso não representaria demérito em sua carreira.

Ele disse que se sentiria mais jovem, devido ao fato da vereança ser vista como o primeiro degrau na vida política. ainda assim disse que tem intenção de disputar novamente a Presidência da República em 2026, desde que esteja vivo, elegível e se essa for a vontade do povo.

Decisão do TSE pode tornar Bolsonaro inelegível por oito anos

Durante seu discurso, Bolsonaro também abordou o julgamento no TSE e fez referência a um precedente de 2017, quando a Corte eleitoral absolveu a chapa Dilma-Temer, rejeitando a inclusão de provas posteriores à abertura da ação. Ele argumentou que deseja ser julgado da mesma forma e afirmou que estão tentando incluir até o dia 8 de janeiro em sua conta.

O ex-presidente também expressou sua preocupação com as prisões de pessoas supostamente envolvidas em ações antidemocráticas, que segundo ele, ocorrem "sem um processo legal adequado".

