Roque de Sá/Agência Senado - 01.06.2023 Arquivo: Senadora Eliziane Gama (PSD-MA) em entrevista

A relatora da CPI do 8 de janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), anunciou em suas redes sociais, que vai solicitar ao Ministério Público Federal (MPF) a abertura de uma investigação criminal contra o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques .

Membros PSOL presentes na comissão alegam que Vasques forneceu em seu depoimento informações falsas sobre a fiscalização de rodovias no Nordeste durante seu depoimento na terça-feira.

O deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) disse que o depoente mentiu e possivelmente fabricou dados sobre a realização de fiscalizações em rodovias no dia do segundo turno das eleições.

Segundo Vasques, a região Nordeste teria recebido menos fiscalizações em comparação com o Sul e Sudeste

O PSOL, em contra-ataque, soliciou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, dados que contradizem essa afirmação e mostram que o Nordeste teve mais pontos de fiscalização do que outras regiões.

O requerimento do PSOL contesta outra informação apresentada por Vasques em relação ao número de acidentes de trânsito na região

Enquanto o ex-diretor-geral da PRF afirmou que o Nordeste registrava a maior quantidade de acidentes em rodovias federais com vítimas, o PSOL apresentou dados que indicam o contrário, apontando o Sudeste como a região com o maior número de acidentes no ano passado.

A relatora decidiu acolheu o pedido do PSOL e disse que vai encaminhar a solicitação ao MPF, visando uma investigação contra Silvinei Vasques por possíveis informações falsas fornecidas à CPI.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.