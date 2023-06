CNN Brasil Alexandre Padilha tentou despistar sobre troca no Turismo, mas vê com bons olhos Sabino na pasta

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tentou despistas sobre trocas no Ministério do Turismo, mas confirmou que as conversas serão retomadas após a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Brasil. Segundo o ministro, ainda “não há nomes e nem data” para a troca, mas há conversas para que Celso Sabino (União Brasil-PA) assuma a pasta.

Sabino é uma indicação do União Brasil, que quer minar a atual ministra Daniela Carneiro após ela pedir desfiliação do partido. Lula e o deputado já se reuniram no último fim de semana para selar o acordo.

“Não tem data para isso, nem nome definido. Eu já ouvi em reuniões com a bancada, em conversas uma unidade em torno do nome do Celso Sabino. O que é muito positivo ver um partido como o União Brasil chegar a um nome de consenso. Vejo como algo bastante positivo”, disse, em entrevista à Band News .

“Mas as tratativas disso, as definições de nome, de quais ministérios querem a reformulação certamente vamos ter nos retornos das viagens internacionais no próximo período”, completou.

Lula já havia conversado com Daniela sobre a troca e prometido encontrar alternativas para ela e correlegionários de seu marido, Wagner Carneiro, prefeito de Belford Roxo (RJ). O petista explicou que o ministério é do União Brasil e que a transferência dela para o Republicanos impossibilitaria sua manutenção na pasta.

O chefe do Planalto está em viagem à Europa, onde se reuniu com autoridades da Itália e da França. A volta do petista está programada para sábado (24).