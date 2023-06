Reprodução: TV Senado - 20/06/2023 CPMI dos Atos Golpistas

A CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro aprovou, nesta terça-feira (20), a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marco Edson Gonçalves Dias , além do ex-diretor-adjunto da Agência Brasília de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha e do coronel Jean Lawand Júnior .

"Eu, junto com a relatora, combinamos com a aprovação em entendimento, por acordo, do requerimento de convocação do G.Dias e do Saulo Moura. E, também por acordo, para colocar um item extra pauta, para convocação do Jean Lawand Júnior", declarou o presidente da comissão, Arthur Maia (União-BA).

Na semana passada, o colegiado aprovou a convocação dos ex-ministros Anderson Torres (Justiça), Walter Braga Netto (Casa Civil) e do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid , para explicar a suposta participação nos ataques aos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Veja a lista dos convocados:

Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente;

Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI;

Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde;

Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do DF;

Jorge Naime, ex-comandante de Operações Polícia Militar do DF;

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Robson Cândido, delegado-geral da Polícia Civil do DF;

George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza, suspeitos de armar uma explosão no Aeroporto de Brasília.

Silvinei Vasques

Nesta terça-feira (20), a CPMI ouve o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques .

Ele é investigado por supostamente tentar interferir na votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Vasques teria reforçado as blitzes no Nordeste, no dia 30 de outubro, para dificultar que eleitores de Lula conseguissem votar.

