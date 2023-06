Reprodução/Twitter - 06.06.2023 Vídeo publicado pelo presidente da Ucrânia, Zolodymye Zelensky mostra partes da barragem da usina hidrelétrica de Nova Kakhovka foram destruídas.

O número de mortos em decorrência das inundações após a destruição da barragem de Kakhovka, na Ucrânia , aumentou para 16, segundo as autoridades de Kiev. No entanto, de acordo com autoridades russas, são 29 mortes.

No dia 6 de junho, um ataque no sul da Ucrânia rompeu a barragem de Kakhovka, região controlada pela Rússia atualmente.

O ministro do Meio Ambiente da Ucrânia, Ruslan Strilets afirmou que "que talvez 600 a 800 toneladas de óleo lubrificante tenham sido despejadas na água", que é altamente tóxico para a vida aquática e terrestre.

Segundo comunicado do governo ucraniano no último sábado (17), 31 pessoas estão desaparecidas e cerca de 1.300 casas seguem inundadas. Ainda, mais de 3.600 mil pessoas foram evacuadas das áreas inundadas nas regiões de Kherson e Mykolaiv.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) até mesmo classificou a destruição da barragem de Nova Kakhovka como um dos ataques mais graves contra a infraestrutura civil ucraniana, que pode constituir um crime de guerra.

A Ucrânia acusa a Rússia de ter lançado explosivos contra o reservatório, que fica no rio Dnieper. Moscou, no entanto, diz que Kiev atacou a estrutura com artilharia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.