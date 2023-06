Reprodução / TV Senado - 15.06.2023 Senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

Nesta quinta-feira (15), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) leu o parecer do senador e vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF). O nome de Zanin foi indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski.

A leitura do documento, que já havia sido publicado no sistema da CCJ nessa quarta-feira (14), faz parte do rito previsto para a análise da indicação ao Supremo.

Veneziano informou que os integrantes da comissão têm elementos "suficientes" para firmarem juízo sobre a nomeação do advogado, que tem o apoio, até agora, de ao menos 32 senadores. Além do PT, a indicação de Zanin será unânime entre os congressistas do MDB e do PSD.

A leitura do relatório abre caminho para a sabatina, confirmada para a próxima quarta-feira (21), segundo o presidente da Comissão, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

"Especificamente no exercício da advocacia perante o Supremo Tribunal Federal, temos que, ao longo desses anos, o indicado Cristiano Zanin Martins teve atuação na construção e manutenção de nossa jurisprudência constitucional, por meio da subscrição de várias Reclamações Constitucionais, a fim de velar pela autoridade das decisões da Suprema Corte", escreveu Veneziano no parecer.

Após a sabatina na próxima semana, a Comissão vai fazer uma votação secreta e, depois, a decisão vai passar pelo plenário.

Cristiano Zanin

Cristiano Zanin Martins nasceu em Piracicaba e se mudou para São Paulo para cursar graduação em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A partir de 2013, tornou-se advogado de Lula e ganhou notoriedade pela defesa do presidente da República nos processos relacionados à Operação Lava Jato.

Em habeas corpus apresentado por Zanin, a Corte decidiu por anular as sentenças contra o petista. Desde então, o advogado mantém forte relação de confiança com Lula, e já era tido como principal substituto de Lewandowski.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.