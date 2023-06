Jefferson Rudy/Agência Senado - 14.06.2023 Senador Randolfe Rodrigues (sem partido)

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido), líder do governo no Congresso, disse que o nome do advogado Cristiano Zanin "será aprovado" na sabatina do Senado, que está marcada para a próxima quarta-feira (21), e que "deve ter 62 votos". Zanin foi indicado para ocupar cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a aposentadoria de Ricardo Lewandowski.

"Cristiano Zanin será aprovado na sabatina do Senado, e deverá ter até 62 votos", afirmou o senador, em entrevista à GloboNews .

Zanin será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no próximo dia 21. Após a sessão de perguntas, acontecerá a votação do colegiado pela indicação e, em seguida, pelo Senado — onde precisa de, no mínimo, 41 votos favoráveis. Caso o advogado seja aprovado, ele toma posse em agosto.

Cristiano Zanin

Cristiano Zanin Martins nasceu em Piracicaba e se mudou para São Paulo para cursar graduação em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A partir de 2013, tornou-se advogado de Lula e ganhou notoriedade pela defesa do presidente da República nos processos relacionados à Operação Lava Jato.

Em habeas corpus apresentado por Zanin, a Corte decidiu por anular as sentenças contra o petista. Desde então, o advogado mantém forte relação de confiança com Lula, e já era tido como principal substituto de Lewandowski.

