Reprodução Daniela Carneiro, ministra do Turismo

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro , disse estar "firme" apesar do partido o qual é filiada, o União Brasil, pressionar o governo para retirá-la do cargo. Ontem (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com a chefe da pasta e decidiu mantê-la no cargo .

"Essa questão de achismo é algo complicado, mas eu estou aqui firme. Eu estou como ministra, atuando para a gente fortalecer o turismo no Brasil", declarou Carneiro a jornalista quando chegou para participar da Comissão do Turismo do Senado.

O chefe do Planalto estava sendo pressionado pelo União Brasil, que não via Daniela Carneiro como representante da cúpula do partido no governo federal. A legenda queria a nomeação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA).

A decisão de manter Daniela é vista como um sinal de gratidão a ela e ao marido, Wagner Carneiro , prefeito de Belford Roxo (RJ), que ajudaram o petista na campanha eleitoral de 2022. Outro fator que colabora é a religião da ministra, evangélica, público em que a cúpula petista tem vontade de atrair para o governo.

Quem é Daniela Carneiro?

Daniela Carneiro entrou na política em 2018, sendo eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela já tinha trabalhado na Secretaria Municipal de Educação do Rio, em 2003, porque é formada como pedagoga.

Ela também trabalhou na Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo em 2017.

Daniela chegou a ser cogitada como vice da chapa de Cláudio Castro ao governo do estado do Rio. Porém, ela se lançou candidata a deputada federal, sendo a mais votada em terra fluminense.

Durante cerimônia de posse em janeiro, Carneiro disse que iria trabalhar para “resolver com urgência o aumento exorbitante das passagens aéreas”. A chefe da pasta ainda relatou que uma das suas missões era melhorar a imagem do Brasil no exterior para atrair mais turistas.

Ela é esposa do prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho. Recentemente, ele se filiou ao Republicanos, após a disputa pelo comando do diretório do União Brasil no Rio de Janeiro. O esperando é que Daniela também se filie ao Republicanos.

O União, porém, quer a manutenção de um filiado do partido na pasta, em troca de apoio no Congresso Nacional. Caso contrário, o partido prometeu a debandada de ao menos 50 deputados da base governista.

