Agência Brasil/Senado Chico Rodrigues em sessão no Senado à época do escândalo do dinheiro na cueca

O Conselho de Ética do Senado, nesta quarta-feira (14), abriu um procedimento disciplinar contra o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) , que foi flagrado em outubro de 2020 com dinheiro escondido na cueca durante uma busca realizada pela Polícia Federal em sua residência.

Os partidos Rede Sustentabilidade e Cidadania solicitaram a abertura do processo e pedem a cassação do mandato do parlamentar. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi designado como relator do caso.

Chico Rodrigues tem negado qualquer irregularidade desde que foi flagrado com o dinheiro na cueca, alegando ter agido por "pânico e medo".

A abertura do processo não envolveu análise do mérito das acusações. Segundo o presidente do conselho, Jayme Campos (União Brasil-MT), a abertura significa que os pedidos cumpriram os requisitos regimentais para serem analisados.

Após o processo, o Conselho de Ética poderá propor punições como advertência, censura, perda temporária do mandato ou a cassação do senador. As duas últimas punições precisam ser aprovadas pelo plenário do Senado.

Além de Chico Rodrigues, o Conselho de Ética abriu processos contra outros quatro senadores. Na mesma sessão, outros seis casos foram arquivados, incluindo a análise da representação contra o senador Flavio Bolsonaro, que foi adiada. Veja a lista dos senadores com ações arquivadas;

Na mesma sessão, foram arquivadas denúncias contra

Davi Alcolumbre: denúncia arquivada foi apresentada por um cidadão, por suposto extravio de documentos públicos, prevaricação e improbidade administrativa

Jayme Campos: o antigo partido PROS apresentou representação por suposta agressão do senador a uma pessoa em Várzea Grande (MT) em 2020

Flavio Bolsonaro: denúncia foi apresentada pelo ex-deputado Alexandre Frota, por suposto crime de improbidade administrativa, peculato e associação criminosa

Humberto Costa (PT-PE): denúncia apresentada pelo deputado José Medeiros (PL-MT), por suposto acesso prévio a decisões judiciais

Damares Alves (Republicanos-DF): representação apresentada pelo PSOL, por ter adotado suposta prática "etnocida" e "racista" quando era ministra do governo Bolsonaro

Paulo Rocha (PT-PA), ex-senador: denúncia apresentada pelo deputado José Medeiros (PL-MT), por ter chamado o ex-presidente Jair Bolsonaro de "genocida"

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.