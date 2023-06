Reprodução: PT do Senado Cristiano Zanin pode assumir cadeira vaga no STF

O advogado Cristiano Zanin ganhou, nesta terça-feira (13), o apoio do PSD para a sabatina no Senado que poderá indicá-lo a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), marcado para o dia 21 de junho. A informação foi confirmada pelo líder do partido na Casa, senador Otto Alencar (PSD-BA).

Zanin se reuniu com Alencar e outros parlamentares da legenda para articular a aprovação de seu nome. Ele já conta com apoio do PT, PSB e do PL, que fechou questão para aprovar o nome do advogado para a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski.

No encontro com parlamentares, Cristiano Zanin respondeu aos questionamentos sobre Lava Jato e temas polêmicos em discussão na Suprema Corte, como o Marco Temporal. O advogado ainda garantiu acesso aos parlamentares e prometeu viés jurídico em processos de interesse dos evangélicos.

A indicação de Zanin foi confirmada no último dia 1º de junho, embora seu nome já corresse pelos bastidores do Palácio do Planalto. O magistrado foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Operação Lava Jato e foi o responsável por reverter a condenação do petista.

Nos últimos dias, Cristiano Zanin acelerou a sua campanha no Senado e, inclusive, já estabeleceu uma meta de apoio. O advogado, que precisa de 41 votos para ter a sua nomeação chancelada, quer chegar a 49 votos favoráveis entre os 81 senadores.

O número, porém, pode ser ainda maior, com apoio da base de oposição. Zanin tem se reunido com senadores de outros partidos para garantir uma votação expressiva na Casa.

Para isso, o advogado aposta na ajuda de ministros como o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, dos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.