Reprodução Daniela Carneiro e Lula

A substituição de Daniela Carneiro (União-RJ), ministra do Turismo, pode ocorrer já nesta terça-feira (13). A troca da liderança da pasta foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O governo do petista já deu aval para substituição de Carneiro, no entanto, oficialmente, Lula diz que ainda não há definição, segundo interlocutores do Palácio do Planalto afirmaram a colunista Ana Flor.

Atualmente, o União Brasil tem Daniela e outros dois ministros no governo de Lula. A mudança seria após alegações do próprio partido de que a atual líder da pasta não representa a bancada e que ela seria uma escolha pessoal do mnadatário.

Daniela Carneiro é esposa do prefeito de Belford Roxo, Waguinho. O político apoiou Lula durante o segundo turno das eleições de 2022.

Com isso, o União Brasil tem pedido a substituição da ministra. Como o marido de Daniela trocou de sigla e mudou, recentemente, para o Republicanos, a previsão é de que Daniela faça o mesmo.

