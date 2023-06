Divulgação Lula e Maduro

O diretor sênior de Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Juan Gonzalez, um dos principais conselheiros do presidente Joe Biden, refutou as falas do presidente Lula sobre a Venezuela.

As críticas vieram de forma indireta, ao apontar a “coragem” dos presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e do Chile, Gabriel Boric, por serem contra a defesa do petista ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

“Nós não podemos ver esses temas como relativos ou dignos de narrativas, são absolutos. Vamos ter um debate sobre políticas e sanções, sobre como prover diálogo, mas temos que identificar as coisas como são”, disse Gonzalez.

As declarações de Lula ocorreram na última segunda-feira. Na ocasião, o presidente Lula criticou os embargos contra o país vizinho e afirmou que as restrições econômicas impostas pelos EUA são “extremamente exageradas”.

“Maduro não tem dólar para pagar as suas importações. É culpa dele? Não. É culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra”, defendeu.

Após a fala de Lula, Boric e Lacalle Pou criticaram o apoio ao regime de Maduro, com o presidente chileno apontando que a violação aos direitos humanos é uma realidade naquele país.