Reprodução O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Lula (PT) participará da abertura de uma feira agrícola de negócios, segunda maior do país, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, nesta terça-feira (6). Apesar do estado ser um reduto eleitoral petista, o município é uma das duas cidades baianas onde Jair Bolsonaro (PL) teve a vitória em 2022, além de Buerarema.

Durante a disputa presidencial, Lula perdeu para o ex-presidente do país em Luís Eduardo Magalhães, por 58,61% contra 41,39%, e em Buerarema, por 59,64% contra 40,36%.

A visita do mandatário a cidade é para participar da cerimônia de abertura da 17ª Bahia Farm Show ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O evento termina no dia 10 de junho e terá em sua programação leilões, palestras e um painel sobre como combater de forma jurídica invasões de terra.

A feira agrícola também contará com a presença do deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso, para falar sobre a CPI do MST.

Após comparecer à cerimônia, Lula deve, ainda, visitar o polo automotivo Stellantis, em Goiana (PE).

Polêmica

Localizado na região do Matopiba, o município que reúne partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia é polo do agronegócio no estado, público que o atual mandatário do país ainda não conseguiu conquistar durante a campanha e, mesmo após eleito, tem sido criticado por conta de um alinhamento com o MST.

No dia 11 de maio, dia em que confirmou a presença no evento, Lula afirmou que ia para "fazer inveja à Agrishow", maior feira agrícola do país realizada no interior de São Paulo.

A fala do chefe do Executivo federal se refere a um desconforto por conta de um "desconvite" da organização do evento paulista ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por conta da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Fascistas e negacionistas não quiseram que ele fosse. Desconvidaram meu ministro", disse Lula. "Chego aqui na Bahia e os agricultores me convidam para vir à segunda feira mais importante do país."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.