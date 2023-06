Reprodução / Câmara dos Deputados - 28.03.2023 Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) protocolou uma ação popular no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), nesta quinta-feira (2), contra a indicação do advogado Cristiano Zanin a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) , confirmada por Lula (PT) .



Para o congressista, a nomeação do advogado pessoal do presidente da República ao STF fere os princípios constitucionais de moralidade e impessoalidade. No Twitter, o apoiador de Jair Bolsonaro (PL) também afirmou que “Lula quer emparelhar o STF, mas não aceitaremos”.

Acabo de protocolar ação popular contra a nomeação de Zanin para o STF por violar os princípios da moralidade e impessoalidade. Além de ter sido seu advogado pessoal, Lula já afirmou que Zanin é seu “amigo e companheiro”. Lula quer emparelhar o STF, mas não aceitaremos. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 1, 2023









Lula formalizou o nome do advogado a vaga no Supremo na quinta-feira, dia 1 de junho, recebendo críticas entre a oposição e elogios por parte dos atuais integrantes do STF. André Mendonça , indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, declarou, antes da sessão no plenário da Corte, que, quanto à indicação de Zanin , “cabe ao Senado avaliar os critérios, os requisitos, que entendo que ele tem”.

