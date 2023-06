Marcello Casal jr/Agência Brasil - 08/04/2018 Cristiano Zanin, advogado de Lula

O advogado Cristiano Zanin , indicado de pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga do ex-ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu R$ 2,9 milhões por “serviços de consultoria jurídica” pagos pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nos últimos quatro anos.

Advogado da família de Lula desde 2013, os lançamentos feitos pelo PT começaram em 2019, antes do petista ser a cela especial que ficava na Polícia Federal, em Curitiba.

Segundo registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na época, Zanin atuava em um escritório em sociedade com o sogro, Roberto Teixeira, compadre de Lula, e recebia pagamentos mensais de R$ 46.925,00 do diretório nacional do Partido dos Trabalhadores.

Ainda segundos os registros, as transferências duraram até agosto de 2022 e chegaram a R$ 1,7 milhão.

Durante esse período, o advogado de Lula deixou a sociedade com o sogro e abriu um escritório em São Paulo, agora, com a mulher, a advogada Valeska Teixeira Zanin Martins, que atuou ao lado de Zanin na defesa do atual presidente do país nos processos da Operação Lava Jato.

Em 16 de agosto de 2022, o novo escritório do advogado de Lula foi contratado por R$ 1,2 milhão para ajudar na campanha presidencial do petista. Segundo o TSE, foram duas transferências feitas com o fundo eleitoral no valor de R$ 600 mil.

A indicação de Cristiano Zanin, que era favorito de Lula a vaga, foi oficializada nessa quinta-feira (1º), em uma publicação no Diário Oficial da União (DOU).

No entanto, para conseguir assumir a vaga no STF, Zanin precisará de aprovação no Senado. Primeiramente, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e, logo na sequência, no plenário da Casa.

