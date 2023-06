Reprodução/Twitter Joe Biden cai durante evento nos EUA





Joe Biden, presidente dos Estados Unidos , tropeçou e caiu durante uma cerimônia de formatura realizada na Academia da Força Aérea norte-americana. O incidente aconteceu nesta quinta-feira (1).

A queda do líder norte-americano aconteceu logo após ele cumprimentar todos os graduados no palco do Falcon Stadium, na cidade de Colorado Springs. Após a queda, ele recebeu ajuda de seguranças para se levantar.

U.S. President Joe Biden takes a tumble during a graduation ceremony at the U.S. Air Force Academy in Colorado pic.twitter.com/iNtHiVcf6x — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 1, 2023





Uma vez de pé, Biden apontou para algum objeto, indicando no que havia tropeçado. De acordo com o diretor de comunicações da Casa Branca, Ben LaBolt, o presidente tropeçou em um saco de areia que estava no local.

He's fine. There was a sandbag on stage while he was shaking hands. https://t.co/jP4sJiirHh — Ben LaBolt (@WHCommsDir) June 1, 2023





A queda do democrata acontece dois anos depois dele tropeçar três vezes enquanto subia as escadas para embarcar em um avião presidencial. Em março de 2021, entretanto, o presidente dos EUA não chegou a cair.





