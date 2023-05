Reprodução Lula

Nesta terça-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com, pelo menos, 10 presidentes de países da América do Sul e um representante do governo do Peru no Palácio Itamaraty , em Brasília.

O encontro convocado por Lula prevê retomar a cooperação entre os países da américa latina . Veja quem deve partipar da reunião:

Alberto Fernández - Argentina;

Luís Arce - Bolívia;

Gabriel Boric - Chile;

Gustavo Petro - Colômbia;

Guillermo Lasso - Equador;

Irfaan Ali - Guiana;

Mário Abdo Benítez - Paraguai;

Chan Santokhi - Suriname;

Luís Lacalle Pou - Uruguai;

Nicolás Maduro - Venezuela.

Dina Boluarte, presidente do Peru, não irá comparecer ao encontro por conta de questões internas no país. No entanto, ela será representada pelo presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola.

Entenda como será o evento



Dividido em duas partes, pela manhã Lula deve receber os convidados e, na sequência, realizar um discurso de abertura do evento.

Já a tarde, a conversa será mais informal e com um formato reduzido. Nessa, cada representante será acompanhado pelo respectivo chanceler ou assessores.

À noite, Lula e Janja receberão os convidados para um jantar no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente.

