Nesta terça-feira (30), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou estar preocupada em ter o mandato cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A parlamentar, que citou uma reportagem publicada pelo Estadão para se referir ao caso, também comentou o julgamento da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Hoje, vi uma reportagem do Estadão dizendo que o TSE tem como certo, não só a inegebilidade do Bolsonaro, mas a minha cassação. […] Queria dizer a vocês que é lógico, a gente se preocupa, sim. Vou ser a próxima a ser cassada, é dado como certo. O que tiver de ser, Deus permitirá ou não permitirá”, afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais.

A deputada bolsonarista, desde 2022, é alvo de ações no Tribunal Superior Eleitoral (STE) e investigada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito das fake news.

De acordo com a parlamentar, caso tenha o mandato cassado é “por algum motivo”. Ele questionou os seguidores sobre o que eles farão caso ela perca o cargo. Além disso, Zambelli também comentou o mandato de Deltan Dallagnol.

“Se ele [Deus] permitir que aconteça a minha cassação, é por algum motivo. Por outro lado, é interessante, porque, na quinta-feira, fiz um vídeo dizendo: ‘a próxima pode ser eu’. E, aí, o que vocês vão fazer? Vocês não vão sair às ruas? Continuo achando que a gente deveria, sim, sair às ruas. Mas continuo achando também, respeitando ao máximo as pessoas que não querem sair às ruas, que acham que não é hora ou que Deltan não merece”, afirmou a parlamentar.

A deputada esta afastada das atividades por 30 dias após receber alta do Hospital DF Star, em Brasília, na última semana, por conta de uma agudização do quadro de fibromialgia, relacionada à burnout e Covid-19 leve.



