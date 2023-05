Antonio Cruz/Agência Brasil - 19/04/2023 Primeira-dama Janja Lula da Silva

A ex-sócia da primeira-dama Rosangela Silva, Margarida Quadros, ocupa um cargo no gabinete pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela está lotada como assessora pessoal da presidência, com salário de R$ 13,6 mil.

Margarida e Janja foram sócias em um escritório de consultoria empresarial por 19 anos. O escritório Princípio Consultoria, Assessoria e Pesquisa Ltda encerrou suas atividades em 2021, ano em que a primeira-dama intensificou suas agendas pensando na campanha eleitoral.

Informações do Portal da Transparência apontam que Margarida entrou no Palácio do Planalto em 27 de janeiro. A portaria foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Além dos R$ 13 mil em salário-base, a amiga de Janja recebe remunerações eventuais, que varia entre R$ 973 e R$ 2 mil. O valor líquido em que Margarida recebe gira em torno de R$ 11 mil.

Antes de se tornar assessora pessoal de Lula, Margarida participou do governo de transição e recebeu cerca de R$ 10 mil em dezembro pelos serviços.

Desde que assumiu o cargo, Margarida Quadros viajou com Janja apenas uma vez, para a posse da presidente Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella. Ela ficou no Rio de Janeiro entre os dias 1º e 3 de março e as passagens custaram cerca de R$ 5,3 mil aos cofres públicos.

Amigas no Planalto

Margarida não é a primeira amiga de Janja a ocupar cargos no Palácio do Planalto. Uma colega de trabalho da primeira-dama na Usina Hidrelétrica de Itaipu também assumiu um cargo no Ministério da Mulher.

Maria Helena Guarezi foi nomeada, em janeiro, como secretária-executiva da pasta comandada por Cida Gonçalves. A inclusão de Maria Helena como número dois da pasta chegou a causar desconforto em aliados de Lula.

A amiga de Janja possui salário de R$ 17,3 mil brutos, além de remunerações eventuais que variam de R$ 1,8 mil a R$ 2,9 mil. Em fevereiro, porém, Maria Helena recebeu R$ 21 mil de vencimento.

Ela também participou da equipe de transição do governo Lula. Segundo o Portal da Transparência, Maria Helena recebeu R$ 16 mil pelos serviços prestados, somando o vencimento, gratificação natalina e outras remunerações não especificadas.