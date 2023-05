Reprodução: redes sociais - Presidente da Turquia, Erdogan

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan , venceu as eleições presidenciais no segundo turno. Ele foi reeleito com 52,08% dos votos, contra 47,92% do adversário, Kemal Kilicdaroglu. Até o momento, 99,20% das urnas foram apuradas.

Recep Tayyip Erdogan governa o país desde 2003 e terá mais cinco anos na presidência. Com a vitória, os cidadãos da Turquia foram as ruas comemorar a vitória do presidente em um segundo turno inédito no país. Nas redes sociais, a população do Líbano também comemorou a reeleição de Erdogan.

🇹🇷🤝🏼🇱🇧: População libanesa comemorando a reeleição de Erdogan



Beirut, capital do Líbano pic.twitter.com/pBHCiTmspu — ✙ Ukrainu Азов 🇺🇦 🇧🇷 🇵🇹 ꑭꖦ (@Ukraina8648545) May 28, 2023

Quando a mídia estatal divulgou que o presidente Erdogan estava praticamente eleito, ele comemorou nas ruas ao lado da esposa, aliados e apoiadores, fazendo um discurso agradecendo os votos.

"Gostaria de agradecer a cada membro de nossa nação que mais uma vez nos transmitiu a responsabilidade de governar a Turquia pelos próximos 5 anos", disse na frente da residência onde mora.









O presidente eleito votou em Istambul, já o adversário Kilicdaroglu, em Ancara. Ambos votaram acompanhadas das esposas por volta das 12h (6h - horário de Brasília). A eleição foi bastante polarizada.

O candidato derrotado ainda não deu uma declaração sobre o resultado das eleições até o momento da publicação desta matéria.





Dinheiro para apoiadores

Erdogan ainda foi visto distribuindo dinheiro para apoiadores após votar neste domingo (28). Ele deu notas bancárias no valor de 200 liras (aproximadamente R$ 50). Segundo a agência Reuters, a atitude é considerada normal. Os adultos recebem dinheiro e as crianças recebem brinquedos.

Erdogan distribui dinheiro para apoiadores em dia de eleição na Turquia pic.twitter.com/NJ3qYLDUlb — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) May 28, 2023





