O presidente do Tribunal Superior Eleitoral , ministro Alexandre de Moraes , revelou na noite desta quarta-feira (24) que os professores Floriano Marques e André Ramos Tavares vão ocupar as duas vagas abertas no TSE. As escolhas foram feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O comunicado de Moraes aconteceu no final da sessão de julgamentos do Supremo Tribunal Federal de hoje. “O presidente da República já nomeou os dois juízes para o TSE”, contou o magistrado.

“[Lula] Nomeou o professor Floriano de Azevedo Marques Neto na vaga decorrente do término do ex-juiz Sérgio Silveira Banhos. E nomeou o professor André Ramos Tavares na vaga de primeiro mandato do professor Carlos Bastide Horbach”, acrescentou.

A dupla vai ocupar os lugares deixados por Sérgio Banhos e Carlos Horbach. As nomeações foram feitas poucas horas depois que o Supremo Tribunal Federal apresentou uma lista ao presidente da República com sugestões de nomes que poderiam ser nomeados a Corte.

Além de Taves e Marques, também fizeram parte da lista Daniela Lima Borges e Edilene Lobo.

“Em nome da Justiça Eleitoral eu quero agradecer ao presidente da República pela celeridade nessa nomeação para que nós possamos continuar a prestação de serviços normais na Justiça Eleitoral", falou Moraes.

TSE e seus ministros

O Tribunal Superior Eleitoral possui três ministros que fazem parte do Supremo Tribunal Federal. Outros dois são do Superior Tribunal de Justiça e uma dupla, que faz parte da classe dos juristas e é indicada pelo presidente da República, fecha o grupo que integra a Corte.

O TSE é responsável por analisar processos que envolvem o processo eleitoral brasileiro. Há em tramitação ações que podem deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) inelegível. Ele é acusado de abuso de poder político e econômico, entre outros.





