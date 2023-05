Ricardo Stuckert Lula durante visita a Espanha

O desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem agradado mais da metade da população brasileira, segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada nesta terça-feira (16).

De acordo com o levantameto, 57,4% dos entrevistados disseram que aprovam o desempenho do petista à frente do governo federal. Já o nível de desaprovação em relação ao mandatário é de 34,9%.

No entanto, apesar da porcentagem alta de aprovação de Lula, o governo do chefe do Executivo ainda deixa a desejar. Cerca de 14,6% dos entrevistados avaliaram o terceiro mandato de Lula como ótimo, já para 28,5%, o governo petista é bom. Os que acham regular ou ruim são 28,3% e 7,8%, respectivamente. Para 16,8% o governo é péssimo.

A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte foi realizada entre os dias 11 e 14 de maio. O levantamento ouviu cerca de 2.000 pessoas. O índice de confiança é de 95%.

