Durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (12), o advogado de Anderson Torres , Eumar Novacki , afirmou que o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) esta em tratamento psiquiátrico e psicológico.

De acordo com ele, o ex-secretário de Segurança Pública do DF entrou em depressão profunda após a prisão por suspeita de conivência e omissão nos atos golpistas que depredaram os Três Poderes, em 8 de janeiro.

Na última quinta (11), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu conceder liberdade provisória a Torres mediante uso de tornozeleira eletrônica.

“O ex-ministro Anderson Torres está medicado, passa por acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Está tomando remédios e deve manter por um tempo. É óbvio que a chegada em casa, ontem, foi emocionante. Ele viu as filhas pequenas. Isso fará muito bem para a recuperação dele. Contamos com isso para que ele tenha recuperação e condições para auxiliar a defesa no esclarecimento de todos os fatos que estão sendo cobrados”, afirmou o advogado.

No mês passado, em 23 de abril, médicos apontaram um "piora significativa" no estado de saúde mental de Torres. De acordo com o documento, o ex-ministro estaria sofrendo crises de ansiedade e de choro.

Segundo o laudo foram feitas “várias intervenções e ajustes de medicamentos com o intuito de reduzir consequências deletérias das crises” , no entanto, não houve uma resposta satisfatória.

