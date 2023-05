Divulgação: Polícia Federal Márcio Nunes, ex-diretor da PF

Márcio Nunes, ex-diretor-geral da Polícia Federal (PF), prestou depoimento na quinta-feira (11) sobre os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) no Nordeste no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições .

Na oitiva, ele afirmou que, junto com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres , viajou para a Bahia para visitar obras na superintendência regional. Na viagem, eles aproveitaram para alinhar a estrutura de policiamento para o segundo pleito, segundo Nunes.

No entanto, os delegados da PF da Bahia afirmaram que a viagem de Torres e Nunes aconteceu de última hora e teve objetivo político.

No dia 25 de outubro, em uma reunião de 30 minutos, Anderson Torres mencionou que estava preocupado com a compra de votos, especialmente na Bahia, que tiveram casos no primeiro turno. Para ele, a solução era o policiamento nas ruas em ação conjunta com a PRF.

Após um almoço, o ex-diretor da PF e o ex-ministro da Justiça visitaram brevemente a reforma do prédio da corporação.

Os três delegados mencionados, o ex-superintendente Regional, Leandro Almada, o ex-Delegado Regional Executivo, Flávio Albergaria e o ex-Delegado de Combate ao Crime Organizado, Marcelo Werner, serão os próximos a prestar depoimento neste inquérito sigiloso sobre os bloqueios da PRF no dia 30 de outubro.

No dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal fez uma série doe operações e parou carros, motos e ônibus que tinham eleitores em todo país. Boa parte dessas blitz aconteceu em estados do Nordeste. Essas paralisações foram proibidas por Alexandre de Moraes, mas a PRF ignorou a ordem por algumas horas.

Segundo relatório do Ministério da Justiça encaminhado à Controladoria Geral da União (CGU), a PRF fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde Lula (PT) tinha favoritismo, contra 571 no Sudeste, entre os dias 28 e 30 de outubro.

