Lula Marques/ Agência Brasil - 09/05/2023 Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino





O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), solicitou à Polícia Federal que faça uma investigação sobre a manipulação de resultados em jogos de futebol. O pedido foi formalizado nesta quarta-feira (10) e comunicado no perfil no Twitter do chefe da pasta.

“Diante de indícios de manipulação de resultados em competições esportivas, com repercussão interestadual e até internacional, estou determinando hoje que seja instaurado Inquérito na Polícia Federal para as investigações legalmente cabíveis”, escreveu Dino.

As negociações criminosas entre jogadores e apostadores foram reveladas em abril por causa da Operação Penalidade Máxima, realizada pelo Ministério Público de Goiás.

Nesta semana, 16 pessoas se tornaram réus. Elas são suspeitas de manipulares resultados de oito partidas do Campeonato Brasileiro da Série A e uma da Série B do ano passado, além de quatro jogos de competições estaduais que ocorreram em 2023.

O Ministério Público relata em documento apresentado à Justiça 23 ações criminosas que aconteceram durante as partidas. Jogadores combinaram de cometer faltas e pênaltis para ganhar cartões amarelos e/ou vermelhos, além de chutar bolas para laterais e escanteios.

Os atos tinham como objetivo fazer com que apostadores colocassem altos valores em empresas de apostas e conseguissem ganhar. Os jogadores que cumprissem o combinado recebiam altas quantias em dinheiro, podendo chegar em até R$ 100 mil.

O Ministério da Justiça revelou que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) enviou uma notificação para o governo Lula para que o caso fosse investigado. O órgão que cuida do futebol nacional também relatou estar trabalhando para combater os episódios criminosos e ajudar a polícia a punir os responsáveis pelos crimes.





