A ministra da Mulher , Cida Gonçalves , disse nesta quarta-feira (10) que ações precisam ser feitas para não permitir que produtores de conteúdo ganhem dinheiro com a propagação de discurso de ódio contra as mulheres nas redes sociais. A fala foi feita em audiência da Comissão dos Direitos da Mulher , na Câmara.

A ministra revelou que a misoginia na internet é reproduzida por cerca de 100 canais e perfis no Youtube (80) e TikTok (20). Somados, eles possuem 8 milhões de seguidores e cerca de 600 milhões de visualizações.

“Eu acredito que a questão de você pensar dentro da perspectiva de uma rede social, acho que não só uma legislação, precisamos evitar a monetização do ódio contra as mulheres. Esse é o debate. Nós precisamos fazer com que eles não tenham lucro”, explicou.

“Eles não podem lucrar em cima do ódio que estão pregando contra nós mulheres, não podem lucrar em cima de cada mulher morta, não podem lucrar em cima de cada violação sexual que meninas e mulheres estão sofrendo. Isso nós precisamos pensar em uma legislação que não permita isso”, acrescentou.

Ministra fala de aborto

Cida Gonçalves foi questionada sobre qual o posicionamento dela em relação ao aborto. A ministra explicou que não é função da sua pasta definir o tema, porque o assunto está sendo debatido no Congresso Nacional.

“Não vamos nos negar a cumprir a legislação decidida por essa casa. Não cabe a mim como ministra das mulheres definir este tipo de coisa. A mim não cabe dar opinião sobre assunto que essa casa está tramitando”, comentou.

Ela aproveitou o espaço para explicar que os casos de feminicídio no Brasil em 2022 cresceram 5% em relação a 2021 e que todas as maneiras de violência contra a mulher aumentaram no ano passado.

Cida Gonçalves relatou que o aumento de inserção das mulheres no mercado de trabalho até 2025 pode fazer com que a economia se expanda em R$ 380 bilhões.





