Divulgação Rita Lee morre aos 75 nesta segunda-feira, (8)

Durante audiência pública da Comissão de Segurança Pública com o ministro da Justiça, Flávio Din o, os parlamentares realizaram um minuto de silêncio para homenagear Rita Lee, ícone do rock brasileiro que morreu aos 75 anos .

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) anunciou a morte da cantora aos colegas da comissão.

"Acaba de falecer Rita Lee, rainha do rock brasileiro. Merece de todos nós todas as homenagens. Uma das maiores personalidades do nosso país, da música brasileira, poderia dizer fundadora do rock nacional", disse o parlamentar.

Em seguida, o presidente da sessão, Sergio Petecão (PSD-AC) iniciou a homenagem. "Vamos prestar um minuto de silêncio em homenagem à Rita Lee". O ministro da Justiça e os senadores se levantaram, aplaudiram a cantora e retornaram os trabalhos.

Reprodução: TV Senado - 09/05/2023 Senadores fazem homenagem à Rita Lee





A cantora Rita Lee morreu no fim da noite desta segunda-feira (8). Ela deixa o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, Antônio e João.

A morte da rainha do rock brasileiro foi confirmada em uma nota nas redes sociais da artista na manhã desta terça-feira (9). "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", afirma a publicação.

O velório acontece nesta quarta-feira (10), no Planetário do Parque do Ibirapuera, e será aberto ao público. A cerimônia acontece das 10h às 17h.

