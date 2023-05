Pixabay Informações foram divulgadas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino

Nesta quinta-feira (4), o ministro da Justiça , Flávio Dino , divulgou que 939.154 armas de fogo foram cadastradas no sistema da Polícia Federal até às 23h59 desta quarta(3) - data limite limite imposta pelo governo para o recadastramento dos objetos registrados no sistema Sigma , do Exército .

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resolveu centralizar os cadastros das armas que, antes, no governo Bolsonaro , se diviam entre sistemas da Polícia Federal e do Exército. Com a mudança, agora, há um único registro – o do Sistema Nacional de Armas (Sinarm), que está sob o controle da Polícia Federal.

Segundo o balanço divulgado pelo ministro da Justiça, do total de armas que a PF cadastrou, 894.890 são de uso permitido (isso representa 12.089 a mais do que o número registrado no Sigma). Já as outras 44.264, são de uso restrito.

Dino informou ainda que, dentre as armas de uso restrito registradas no Sigma, 6.168 não haviam sido recadastrados no sistema da PF.

Veja os dados abaixo:

Seguem números atualizados do recadastramento de armas efetuado pela Polícia Federal. Realço que armas de uso permitido superaram as anteriormente cadastradas. Quanto as de uso restrito, 6.168 não foram recadastradas e serão adotadas as providências legais. pic.twitter.com/1sxxQH3GFQ — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 4, 2023





O ministro ainda disse que as armas que não forem registradas serão consideradas ilegais e, além disso, os proprietários dos objetos serão punidos pelo sistema de Justiça.

A Polícia Federal deve ir atrás, a apartir de agora, de todos que não cumpriram a determinação do recadastramento.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.