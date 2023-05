Allan Santos/PR - 01.05.2023 O ex-presidente Jair Bolsonaro durante a Agrishow, em 2019

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve comparecer à Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação ( Agrishow ) acompanhado do governador de São Paulo , Tarcisio de Freitas (Republicanos), nesta segunda-feira (1º). Apesar de poder ir à exposição e circular pelo local, Bolsonaro está proibido de fazer discursos no evento.

No domingo (30), o ex-mandatário embarcou para São Paulo e, ao chegar no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, foi recebido por apoiadores. Antes disso, Bolsonaro também cumprimentou passageiros que estavam com ele no voo.

A presença de Jair Bolsonaro no evento provocou a desistância do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ao evento após ele dizer que se sentiu “desconvidado”. No último sábado (29), a organização da Agrishow cancelou a abertura do evento por conta da polêmica e para não dar palanque político ao ex-presidente.

A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow) resolveu cancelar a cerimônia de abertura do evento que seria realizada no dia 1º de maio após o Banco do Brasil suspender o patrocínio à exposição . O caso ocorre após a organização falar para o ministro da Agricultura, Carlos Fávar , sobre um provável mal-estar dele ir ao evento, que terá a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação soou como se eles estivessem desconvidando Fávaro .

A organização da Agrishow informou, por meio de nota, que, “em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura da 2ª edição da Agrishow, as entidades realizadoras do evento optaram por não realizar solenidade de abertura da feira, prevista para o dia 1º de maio, às 11h”

Os dois principais patrocionadores da feira era o governo federal e o Banco do Brasil, no entanto, o Executivo federal resolveu por cancelar o apoio na sexta-feira (28).

O ministro da Agricultura pretendia utilizar o evento para realizar o lançamento oficial de uma linha de financiamento em dólar para o agronegócio, que será operada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), e para anunciar mais recursos para o Plano Safra de 2023.

Leia a nota na íntegra:

“Em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura da 2ª edição da Agrishow, as entidades realizadoras do evento (Abag – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e SRB – Sociedade Rural Brasileira), optaram por não realizar solenidade de abertura da feira, prevista para o dia 1º de maio, às 11h.

A Agrishow mantém a sua tradição de ser a principal vitrine do setor, apresentando o que há de mais moderno em tecnologia para o agronegócio, soluções para pequenas, médias e grandes propriedades, estimulando a realização de negócios.

Reiteramos o convite para que mantenha a sua agenda de visita ao evento para conhecer as inovações que estão ampliando a competitividade e o desenvolvimento do setor.”

